Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği Ortadoğu Barış Planı'nı açıkladı. Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında skandal bir uygulamaya gidildi. Türk gazetecilere ambargo uygulandı ve Beyaz Saray'daki basın toplantısına alınmadı.
NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıkladı.
BEYAZ SARAY TÜRK GAZETECİLERE AMBARGO UYGULADI
NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay ise Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uygulayarak Türk gazetecilerin basın toplantısına alınmadığını söyledi.
Twitter hesabından paylaşın yapan Günay, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı" ifadelerini kullandı.
'BARIŞ' ADI ALTINDA KUDÜS İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan etti. ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.
FİLİSTİN'DEN ANLAŞMAYA İLK TEPKİ
Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide "Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz" dedi.