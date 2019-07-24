Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi

Beyaz Saray'daki toplantıya katılan ve sonrasında New York Times muhabirine konuşan Senatör John Cornyn toplantının duyurulan resmi adı "Türkiye yaptırımları" olsa da görüşmede bütçe gibi ABD iç siyasetine ilişkin başka konu başlıklarının da gündeme geldiğini söyledi.

"ÇOK GENİŞ KAPSAMLIYDI"

Toplantı hakkında konuşan Senatör John Cornyn, "Bunun sizi şoke edebileceğini biliyorum ancak çok geniş kapsamlıydı" dedi.

Basına kapalı olarak Resmi Akşam Yemeği Salonu'nda yapılan görüşmeye Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı. Senato'da toplam 53 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.

Türkiye'ye olası yaptırımlar konulu toplantıya ilişkin haber ilk olarak geçen hafta Washington Post gazetesinde yer almıştı. Habere göre, Cumhuriyetçi senatörlere, "Başkan Trump adına", üzerinde konu başlığı olarak "Türkiye yaptırımları" yazan bir davetiye gönderilmişti.

Trump yönetimi, Türkiye'yi S-400 alımı nedeniyle geçen hafta Çarşamba günü F-35 programından çıkarma sürecini resmen başlatmıştı. Şimdi de Washington'un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

TRUMP YAPTIRIMLARA KARŞI AMA SENATÖRLER KARŞILIK VERİLSİN İSTİYOR

Başkan Trump her ne kadar Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar seçeneğine çok sıcak bakmadığı yönünde işaretler vermiş olsa da, bazı Cumhuriyetçiler NATO müttefiki Türkiye'ye Rus sistemini satın almasından dolayı sert bir yanıtın verilmesinden yana.

İki Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ve Todd Young geçen hafta, S-400 satışını kınayan ve Trump yönetimine Türkiye'ye karşı yaptırımlar getirme çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunmuştu.

Bahsi geçen CAATSA yaptırımları, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

DEMOKRAT SENATÖRLERDEN TRUMP'A TÜRKİYE MEKTUBU

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri ise Başkan Donald Trump'a mektup göndererek, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda Demokrat senatörlerle görüşmemesinden "hayal kırıklığı" duyduklarını belirtti. Demokrat senatörler mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına güçlü bir karşılığın verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye gecikmeksizin yaptırım getirmenizi bekliyoruz" dedi.