Beyaz Saray'da kritik Türkiye toplantısı başladı

Geçtiğimiz hafta, salı günü yapılacağı açıklanan Türkiye'ye S-400 satın almasından dolayı uygulanacak yaptırımların belirlenmesi için düzenlenen toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştiriliyor.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıdan çıkabilecek yaptırımlar CAATSA adlı (Amerika'nın düşmanlarıyla işbirliği yapanlara uygulanan yaptırımlar) bir yasa ile destekleniyor.

Eğer yaptırımların "Türkiye'ye uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi" gibi ağır olanları uygulanırsa Türkiye ekonomisinin yara alması olası.

Ancak Trump'ın, Obama yönetiminin Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye satmadığı için Türkiye'nin S-400 satın almak zorunda kaldığı yönündeki açıklamaları Türkiye'ye daha düşük etkisi olabilecek "Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması" gibi yaptırımların da uygulanmasını sağlayabilir.

Üçüncü seçenek olarak ise Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları 6 aya yakın bir süreyle erteleyerek iki ülke arasındaki gerginliğin yatışmasını bekleyebilir.

CAATSA NEDİR?

Amerika'nın Sesi'nde yer alan bilgilere göre, 2 Ağustos 2017'de Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların da dayanağı.

CAATSA, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye'ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu.

ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

*Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

*ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

*Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

*Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

*Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

*Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

*ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.