Beyaz Masa, 5 Yılda 317 Bin Vatandaşa Hizmet Sundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Beyaz Masa Birimi, 2014 yılından 2019'un ilk üç ayına kadar 317 bin 100 vatandaşa hizmet sundu,birim 78 bin 954 başvurunun 78 bin 494'ünü olumlu sonuçlandırdı. 153 Çağrı Merkezi ise 2 milyon 800 bin 105 çağrı aldı.

Daha hızlı ve kaliteli hizmet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu Beyaz Masa, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından belediye bünyesinde oluşturuldu. Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmaya başlayan birim, günlük ortalama 400 kişiye yardımcı oldu. 15 personelin görevlendirildiği Beyaz Masa Birimi, vatandaşların şikayet ve isteklerini göz önünde bulundurarak, sorumlu daire başkanlıklarına yönlendiriyor.

Zamanla hizmet alanını genişleten Beyaz Masa, talep, şikayet, öneri ve iş başvuruları konusunda çalışmalarını sürdürdü. Beyaz Masa'ya gelen 78 bin 954 başvurunun 78 bin 494'ü değerlendirildi. 427 şikayetin 330'unu olumlu sonuçlandıran belediye, 97 şikayeti ise ilçe belediye ve diğer resmi kurumlara aktardı. Başvuru ve şikayetin sonuçları, vatandaşlara telefon yoluyla iletildi.

Beyaz Masa; Kahve Zamanı, Kariyer Günleri, Bir Yastıkta 40 Yıl, Kendine ve Kentine Duyarlı Kadın İçin Mobil Okul, Destek Zamanı, Dosta Doğru ve belirli gün ve haftalarda düzenlediği programlarla binlerce kişiye ulaştı.

Alo 153 çağrı merkezi

Alo 153 Çağrı Merkezi, 16 Ağustos 2014'te bir takım lideri, beş engelli olmak üzere 26 personelle kentin hizmetine sunuldu. 16 Ağustos 2014-30 Nisan 2018 tarihlerinde 2 milyon 800 bin 105 çağrı alan merkez, çağrıların 2 milyon 404 bin 943'ünü karşıladı. 01 Mayıs 2017 Pazartesi günü itibariyle cep telefonlarından whatsapp uygulamasıyla belediyeye şikayetler bildirilmeye başlandı. Yeni yazılımla belediye tarafından sunulan hizmetle ilgili memnuniyeti ölçmeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yeni hedefler belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, 2019 yılında il ve ilçelere yönelik vatandaşların başvuruların türleri ve konularına göre ayırarak sıcaklık haritası çıkartması ve anlık olarak tablet üzerinden takibinin sağlanmasını hedefleyecek.

İlin belirli noktalarında vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini elektronik bildirmeleri için "Dilekçe Matik Sistemi" oluşturacak müdürlük, izinli veri tabanları üzerinden kente gezi ve iş amaçlı gelen misafirlere yönelik "Adres Tarifi Sistemi" kuracak.

Öte yandan lise öğrencilerine yönelik 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hakkında eğitim ve broşür çalışmaları yürütülecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA