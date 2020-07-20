BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi
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BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) Van Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi
20.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:14

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) Van Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BEÜ'de görev yapan işçiler için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanarak, BEÜ ile KOOP-İŞ sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmelerde BEÜ adına Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter M. Zahid Kuldaş, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Taşdemir, Personel Daire Başkanı Metin Oral, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metin Baş ve Avukat Eyüp Yavuz, KOOP-İŞ Sendikasını temsilen KOOP-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, Van Şube İdari Sekreteri Mustafa Cengiz, Şube Mali Sekreteri Recep Baysa ve Disiplin Kurulu Üyeleri Nihat Gülsoy ve Hasan Fehmi Kara katıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm maddeler görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin yararına olacak şekilde anlaşmaya varılarak BEÜ ile KOOP - İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin 2 yıl boyunca geçerli olacağı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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