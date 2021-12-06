BEÜ'de "Avukatlık Hukuku" konulu seminer düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Hizan Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı öğrencilerine yönelik "Avukatlık Hukuku" konulu seminer düzenlendi.

Bölümün konferans salonundaki seminere katılan Bitlis Barosu avukatlarından Kadir Köstekçi, Adalet Bölümü'nün çok önemli olduğunu söyledi.

Bu bölümden mezun olanların iyş bulma imkanının fazla olduğunu ifade eden Köstekçi, şöyle konuştu:

"Buradan mezun olan öğrenciler, hukuk fakültelerine geçiş yapabiliyor. Kamu ve özel sektörde adalet bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk fakültelerine geçiş zor değil. Bitlis Barosu'nun düzenlediği faaliyetlere öğrenciler katılabilirler. İhtiyaçları doğrultusunda baro ve üniversite iş birliğiyle yeni faaliyetler gerçekleştirebilirler."

Seminerde, Avukat Öğretim Görevlisi Ömer Şengül ve Sercan Aksoy da birer konuşma yaptı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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