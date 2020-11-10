Betül Kaçar kimdir? Bilim insanı Betül Kaçar kimdir?

Nasa ile yaptığı çalışmaları ve Parkinson ve alzheimera neden olan proteinler ile ilgili projelri ile tıp dünyasında ve Nasa'da bilinen ve oldukça önemli bir mevkide olan Betül Kaçar kimdir? Bilim insanı Betül Kaçar kimdir?

Giresun'da doğan ve hayat, başarı serüveni Amerika'ya ve Nasa'ya kadar uzanan Betül Kaçar kimdir? Bilim insanıBetül Kaçar kimdir?

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Yeryüzünde kalıntı bırakan mikro-boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak için çalışmalar yapan Kaçar, laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arayan bir bilim insanıdır. 2017 yılından bu yana çalışmalarını Atlanta'daki Arizona Üniversitesi'nde sürdürmektedir.

İstanbul'da dünyaya geldi. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar'ın çocukluğu Giresun'un Bulancak ilçesinde geçti.

Çavuşoğlu Koleji'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamladı. 2003'te, Marmara Üniversitesi'nde öğrenciliği sırasında Amerikan Howard Hughes Tıp Enstitüsü (HHMI)'ne başvurduğu proje ile lisans öğrencileri yaz araştırma bursu alarak ABD'deki araştırmalarına başladı

Üniversiteden mezun olunca Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde doktora programına başladı. Parkinson ve alzheimera neden olan proteinler üzerine hem Emory Üniversitesi Kimya Bölümü hem de Emory Tıp Fakültesi'nde çalışmalar yaptı. Doktora çalışmaları sırasında evrim ve astrobiyoloji konularına ilgi duydu; 2010 yılında doktorasını tamamladı; Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'ya başvurarak Bu alanlardaki çalışmaları ile NASA Genç Araştırmacı ödülü, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ödülü ve NASA Egzobiyoloji Araştırmacı ödülünü aldı Bu ödüller sayesinde ABD'de ve Avrupa'da birçok laboratuvarı ziyaret etme ve araştırma yapma fırsatı buldu. 2011 yılında NASA Astrobiyoloji Enstitüsü'nün desteğiyle kurulan SAGANet adlı astrobiyoloji eğitim platformunun kurucuları arasında yer aldı.

2014 ve 2017 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde Organizma ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak bağımsız bir araştırma grubuna liderlik etti. 2018 yılından beri Arizona Üniversitesi'nde Astronomi ve Moleküler Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından beri ABD'deki göreviyle eş zamanlı olarak Japonya hükûmeti tarafından kurulan Yer-Yaşam Enstitüsü'nde (ELSI) öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.