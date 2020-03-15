Betül Demir: Corona bizden uzak olsun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Betül Demir: Corona bizden uzak olsun - Magazin
Betül Demir, Ali Sayar, Magazin

Betül Demir: Corona bizden uzak olsun

Şarkıcı Betül Demir, Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı.

15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Betül Demir: Corona bizden uzak olsun

"Devlerin Aşkı Büyük Olur"& ; şarkısıyla programına başlangıç yapan Betül Demir hayranlarına unutulmaz bir pop gecesi yaşattı. Kıyafetiyle göz kamaştıran güzel şarkıcı sahnesine şu sözlerle devam etti. "Corona virüsü bizden uzak olsun. Devlet bütün imkanlarını kullanıp elinden geldiğince çalışıyor. En kısa zamanda bu salgının da son bulacağına inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince virüsten korunmak için hijyene ve temizliğe dikkat edelim" dedi. 90'lardan günümüze pop şarkılar seslendiren Betül Demir ses performansının yanı sıra sahne şovu ile de hayranlarından alkış aldı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı danslarıyla da kendisini izleyenleri büyülerken istek parçaları da seslendirdi.& ;

Ünlü şarkıcı Betül Demir yaklaşık üç saatlik non-stop performansını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı. Başarılı şarkıcının ardından işletmeci Ali Sayar dj kabinine geçerek misafirleri sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Magazin
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Magazin
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Magazin
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Magazin
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Akılalmaz görüntüler! Koronavirüsten korunmak için inek idrarı içtiler Magazin
Akılalmaz görüntüler! Koronavirüsten korunmak için inek idrarı içtiler
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Magazin
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Muhterem Nur Demet Akalın Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Berkay Şahin Bülent Korkmaz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İtalya Avrupa Ankara Vatandaş
Şu an buradasınız: Betül Demir: Corona bizden uzak olsun - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 16:21:47. #1.14#