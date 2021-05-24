Betül Arım kimdir? Betül Arım kaç yaşında, nereli? Betül Arım biyografisi!

Seslendirme sanatçılığı da yapan Arım, tiyatro oyunlarının aynı sıra sinema ve dizi filmlerde de oynayan Betül Arım kimdir? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Betül Arım kaç yaşında, nereli? Betül Arım mesleği nedir? Betül Arım hayatı ve biyografisi nedir?

Seslendirme sanatçılığı da yapan Arım, tiyatro oyunlarının aynı sıra sinema ve dizi filmlerde de oynayan Betül Arım kimdir? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Betül Arım kaç yaşında, nereli? Betül Arım mesleği nedir? Betül Arım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BETÜL ARIM KİMDİR?

Arım, 16 Temmuz 1954 tarihinde Çemişkezek, Tunceli'de dünyaya geldi. 1970 yılında kazanıp girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 5 yıllık tiyatro bölümünü sınıf atlayarak 4 yılda tamamlayarak 1973 yılında mezun oldu. 1973 yılında girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 31 yıl emekli olana kadar çalıştı. 2004yılında kendi isteği ile emekli oldu.

2006 yılında TRT2'de 80 program süren "GÖZ ÖNÜNDE" isimli canlı yayını ve 2010 yılında Tempo TV'de 120 program süren "Betül Arımla Ben de Varım" isimli canlı yayını yapmıştır.

2006 yılından bu yana Müjdat Gezen Sanat Merkezinde "Yaşama Sanatı Öğretmenliği" yapmakta ve çeşitli kurum ve kuruluşlara Yaşama Sanatı Seminerleri vermektedir.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Arım, tiyatro oyunlarının aynı sıra sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır.

2011 yılında "Aşağı Yukarı Yemişliler" dizisinde BKM Mutfak ekibinden Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak ile beraber rol aldı.

2015 yılında "Aşk Olsun" adlı sinema filminde Selda karakterini canlandırırken Sedef Avcı, İlker Aksum, Selen Seyven, Kenan Ece ile beraber rol aldı.

EVLİLİKLERİ

1.eşi : 1975 yılında 'Ağrı Dağı Efsanesi' adlı oyunda tanıştığı Mustafa Alabora ile evlendi. 1980 yılında ayrılmışlardır. Oyuncu Mehmet Ali Alabora (d. 25 Kasım 1977) adında oğlu vardır.

2.eşi : İkinci evliliğinden Melissa Karagöz adında bir kızı vardır.

3. eşi : Tiyatro oyuncusu Volkan Saraçoğlu ile evlendi.

ÖDÜLLERİ

Avni Dilligil en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü (Aşk-ı Memnu oyunundaki Firdevs Hanım rolü ile)

OYUNLARI

Lüküs Hayat

Aşk-ı Memnu

Kral Lear

Susuz Yaz

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Aşk Olsun (Selda) (Sinema Filmi)

2014 - Pıtırcık Tatilde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Pişt (Sinema Filmi)

2012 - Korsanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - 6 Mantı (TV Dizisi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Pakize) (TV Dizisi)

2010 - Gölgedeki Renkler (Mesude Hanım) (Sinema Filmi)

2010 - Albatrosun Yolculuğu (Leyla Esten) (Sinema Filmi)

2009 - Ölü Yaprak Vuruşu (Hala) (Sinema Filmi)

2009 - Zoraki Başkan (İnci Hanım) (TV Dizisi)

2009 - Pıtırcık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Geniş Aile (Nevriye Teyze) (TV Dizisi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Aliye) (Sinema Filmi)

2008 - Kötüler Konağı (Fulya Özkan) (TV Filmi)

2008 - Girdap (Umut'un Annesi) (Sinema Filmi)

2008 - Benim Annem Bir Melek (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi (Hadiye) (TV Filmi)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Sevgi Kara) (TV Dizisi)

2007 - Evimin Erkeği (Sakine Gülümser) (TV Dizisi)

2007 - Arı Filmi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - İmkansız Aşk (Canan) (TV Dizisi)

2006 - Sahne (Sinema Filmi)

2006 - Orman Çetesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü (TV Filmi)

2006 - Küçük Hanımefendi (TV Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Müşteri) (TV Dizisi)

2006 - Hayat Türküsü (Leyla) (TV Dizisi)

2005 - Çılgın Yuva (Nurşim) (TV Dizisi)

2005- Tadımız Kaçmasın (Eda'nın Annesi) (TV Dizisi)

2005 - Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2004 - Ruhun Duymaz (Fevriye) (TV Dizisi)

2004 - Aliye (Adalet) (TV Dizisi)

2002 - Kuzenlerim (Oğuz'un Annesi) (TV Dizisi)

2002 - Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2001 - Nisan Yağmuru (Tuna) (TV Dizisi)

2000 - Vizontele (İsmihal) (Sinema Filmi)

2000 - Dikkat Bebek Var (TV Dizisi)

1999 - Babam Olurmusun? (Ayten) (TV Filmi)

1998 - Örümcek (Candan) (TV Dizisi)

1998- Sibel (TV Dizisi)

1997 - Eltiler (Fitnat) (TV Dizisi)

1997 - Böyle mi Olacaktı (Zehra) (TV Dizisi)

1997 - Babamı Arıyorum (Sinema Filmi)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Aliye) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Çiçekçi) (TV Dizisi)

1996 - Bu Sevda Bitmez (Meral) (TV Dizisi)

1996 - Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)

1994 - Şerefli Müfettiş Şeref (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Terbiye Kaygısız - 3) (TV Dizisi)

1994 - Gülşen Abi (Gülizar Abla) (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Nezihe Marmara) (TV Dizisi)

1991 - Yıldızlar Gece Büyür (Nuran) (TV Dizisi)

1991 - Mem-ü Zin (Sinema Filmi)

1990 - İnsansızlar (Nedret)(Video)

1989 - Susam Sokağı (Sabiha Teyze)(Tv Programı)

1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)

1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 - Uzaylı Zekiye (Nevin) (TV Dizisi)

1987 - Bir Günah Gibi (Sinema Filmi)

1985 - Acımak (Ruhsar) (TV Dizisi)

1984 - Cumartesi Cumartesi (Genç Kız Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 - Yol (Sinema Filmi)