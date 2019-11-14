Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi
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Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi.

14.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:23
Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi

'nın ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi.


Kaza dün Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Umut C. idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada 60 yaşındaki 'a çarpıp, ön lastikleriyle üzerinden geçti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam olay yerinde öldü. Kazayı duyan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizam Yıldırım babasının öldüğünü gördüğünde yıkıldı. Kemal Yıldırım, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında ilçede toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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