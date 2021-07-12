Beton blokların altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Beton blokların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Beton blokların altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların altında kalarak ağır yaralanan Yaşar Ceylan (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların altında kalarak ağır yaralanan Yaşar Ceylan (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşildirek Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, kamyondan indirilen beton bloklar, inşaat işçisi Yaşar Ceylan'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Ceylan, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına tesilm edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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