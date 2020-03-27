Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Beştepe, Sağlık, Güncel

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Saflar arasında boşluklar bırakıldığı dikkat çekti.

27.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:08
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle cuma namazının kılınmasına ara verilmesinin ardından Beştepe Millet Camisi'nde saflar arasında sosyal mesafe bırakılarak cuma namazı kılındı.

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiledi. Salgının hayata etkilerinden biri de camilerde cemaatle namaz kılınması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaz kılınmasına ara verme kararının ardından bugün bir ilk yaşandı.

KORONAVİRÜS DÜZENİNE GÖRE SAF TUTULDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı Türkiye'de sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde kılındı. Hutbenin canlı olarak yayınlandığı namaz için, cemaatin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttuğu görüldü.

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ilk olarak cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıklamış ardından da cuma namazı ve kandil gecelerinde camilerin tedbir amaçlı kapatılacağını duyurmuştu.

Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı

Haberin Videosu:

Beştepe Millet Camisi'nde bugün mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami

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Haber Yorumları (3)
TOPRAK5353: istediğiniz hocaya sorun. bu namazı kılan ve kıldıran türkiyedeki tüm müslümanların vebalini almışlardır.
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İMAM: Bir çok köy camilerinde kuran kursu ve kenar mahalledeki camilerde cuma hatta vakit namazları bile cemaatla kılınabilmektedir. Yanlış haber vermeyin lütfen
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ONUR: o nasıl iş oyle bızlere cuma yasak ama millet caminde cuma namazı kılınıyor öyle saçmalık olurmu diyanet
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500
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