Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak

Erken seçim tartışmaları ve ittifak tartışmaları sürerken yarın dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 15.00'te Beştepe'de bir araya gelecek.

EN SON ASİLTÜRK'ÜN CENAZESİNDE GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Ekim ayındaki cenaze töreninde görüşmüştü.

İTTİFAK İDDİALARI ALEVLENMİŞTİ

Asiltürk'ün nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme kulislerde ittifak tartışmalarına neden olmuştu. Saadet Partisi'nin Karamollaoğlu'na rağmen Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında olacağı iddia edilmişti. Asiltürk'ün vefatının ardından SP'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmişti.

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