Besteci ve piyanist Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Besteci ve piyanist Fazıl Say pandemi döneminde bestelediği ve "en iyi eserim" diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı "Yeni Hayat"ın dünya prömiyerini 49. İstanbul Müzik Festivali'nde yaptı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say pandemi döneminde bestelediği ve "en iyi eserim" diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı "Yeni Hayat"ın dünya prömiyerini 49. İstanbul Müzik Festivali'nde yaptı.

Bu yıl "Başka Bir Dünya Mümkün" temasını ele alan festivalin ikinci gününde başarılı sanatçı Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı "Doğanın Sesi" başlıklı konserle izleyiciyle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan konserde, Say'a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterilen ve Say'ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç "ECHO Klassik" ile "Diapason d'Or" gibi ödüllerin sahibi Casal Quartett eşlik etti.

Fazıl Say'ın "Kaz Dağları" isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleşti.

Konserde ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Yalova'da bulunan Millet Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikayesini konu alan "Yürüyen Köşk" isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber'dan eserler de seslendirdi.

Festival 16 Eylül'e kadar sürecek

"Başka Bir Dünya Mümkün" başlığını taşıyan festival, 16 Eylül'e kadar 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Festivalin tüm programı için https://muzik.iksv.org/tr/program adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Mert Günok Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Besteci ve piyanist Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 23:12:14. #1.16#

title