Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadınların 86 bin ilmek atarak dokuduğu seccade Ayasofya'da görev yapmaya başlayan İmam Hatiplere teslim edildi.

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından Adıyaman'da Besni İlçe Belediyesinin "Dokuyan Eller" atölyesindeki halı tezgahlarında, Ayasofya Cami için dokunan seccade Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre tarafından teslim edildi.

"BİZİM İÇİN SON DERECE KIYMETLİDİR"

Başkan Eyyüp Mehmet Emre yaptığı açıklama "Böyle bir seccadenin Besni'den çıkan bir eserin 86 yıl sonra Ayasofya'da yer alması bizler için son derece kıymetlidir" açıklaması yaptı.

MİNBERDE KULLANILACAK

Atölyedeki 25 kadının her birinin el emeği ve göz nuru olan ve 12 günde tamamlanan ipek seccadeye 86 bin ilmek atıldı. Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, 24 Temmuz'da kılınan Cuma Namazı sonrasında Ayasofya Cami müezzinine teslim etti. Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Ayasofya Camii'nin müezzinine teslim ettiklerini ve minberde kullanılacağını söyledi.