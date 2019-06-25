Besni'de TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural (79) hayatını kaybetti.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural (79) hayatını kaybetti.
Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural'a, Nafiz K. yönetimindeki 34 ZD 9824 plakalı TIR çarptı. Kazada, Kemal Ural yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü Nafiz K. gözaltına alındı.
- Adıyaman
Kaynak: DHA
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