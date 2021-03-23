Besni'de sis etkili oldu
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Besni'de sis etkili oldu

23.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:31
Besni'de sis etkili oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman'ın Besni ilçesinde sis sabah saatleri itibari ile etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Besni'de sağanak yağış da etkisini sürdürdü. - ADIYAMAN

Besni'de sis etkili oldu
Besni'de sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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