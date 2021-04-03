Besni'de kaçak kazıya 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atmalı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, A.O., E.T., A.K. ve C.T.'yi suçüstü yakaladı. Beraberlerinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN