Besni'de emniyet müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Besni'de emniyet müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni'de emniyet müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Müdür İbrahim Ergüder, ilçenin asayişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 2021 Yılının ilk 1 ay 15 günlük süreçte yaşanılan 91 olayın yüzde 98'in aydınlatıldığı, 2022 yılının ilk 1 ay 15 günlük süreçte 50 farklı olay olduğu ve bu olayların yüzde 98'inin yine yapılan çalışmalar neticesinde çözüldüğü belirtildi.

Besni ilçe emniyet müdürlüğü, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede suç oranlarının azaltıldığı vurgulandı. - ADIYAMAN

Besni'de emniyet müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Ergüder, Adıyaman, Yerel, Haberler

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