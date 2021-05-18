Beşir Derneği'nden Filistin'e yardım

Beşir Derneği, İsrail saldırıları sonrası Filistin halkının yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerini sıklaştırdı.

Beşir Derneği, İsrail saldırıları sonrası Filistin halkının yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerini sıklaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, başta Gazze ve Doğu Kudüs olmak üzere saldırı altındaki yerleşimlerde zarar gören Filistinlilere yardım ulaştıran dernek, saldırılar sonrası en acil ihtiyaca yönelik yardım faaliyetlerini Filistin halkı ile buluşturmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, derneğin Filistin'deki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek, derneğin son 2 yılda Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik olarak gıda, hijyen ve nakit başlıklarında yaklaşık olarak 150 bin dolar insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıların yaşandığı süreçten bu yana Filistin Kızılay'ı ve derneğin bölgedeki yerel partnerleri aracılığı ile Filistin'e yönelik acil ihtiyaç listesi oluşturduklarını ve bu ihtiyaç listesine göre hareket edeceklerini bildiren Sarıyar, bu kapsamda öncelikli olarak gıda, sıcak yemek ve sağlık, daha sonraki aşamada ise akaryakıt ve hasarlı evlerin yenilenmesine yönelik yardımlarını ulaştıracaklarının bilgisini paylaştı.

Hayırseverler, dernek tarafından devam ettirilen Filistin halkı için sürdürdüğü Filistin Yardım Kampanyası'na www.besir.org.tr üzerinden online bağış yapabilir.

Ayrıca "Filistin" yazıp 4032'ye 10 lira karşılığında gönderilerek SMS yoluyla da destek verilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç