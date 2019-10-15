Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti

15.10.2019 14:00

Burhaniye ilçesinde, 1903 Beşiktaşlılar Derneği yönetimi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti. Dernek başkanı Hüseyin Çolak öncülüğündeki taraftarları makamında kabul eden Deveciler, ikramlarda bulundu.



Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan dernek başkanı Hüseyin Çolak, "Yönetim kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz ve Bubyo Kartalları ile beraber Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret ederek dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik. Başkanımızla Beşiktaş'ımızın atkısını giydikten sonra bir de hatıra fotoğrafı çekildik. Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e ve belediye personeline nazik misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.



Başkan Deveciler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, her zaman kapısının açık olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA