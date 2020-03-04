Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu. Dursun, kızı Lidya Dursun ve eşi Asena Dursun ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum" ifadeleriyle yayınladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, geçtiğimiz yıl eylül ayında Asena Dursun ile Paris'te nikah masasına oturdu. Son dönemlerde bebeklerini kucağına almak için gün sayan çift, birkaç gün önce Lidya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.
BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Eski futbolcu, Instagram'dan kızı ve eşiyle doğum sonrası verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunarak şu ifadeleri kullandı:
"Duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Baba oldum ya... Eşimi çok seviyorum Asena Dursun. 2020 yılının geri kalanı içinde bizi ve ülkemize huzur ve aydınlık getirirsin inşallah. Hoş geldin canım kızım Lidya 29.02.2020"
BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Dursun, geçtiğimi aylarda eşinin karnını belli olduğu bir kareyi paylaşarak, "Sakla sakla nereye kadar.... Yaklaşık 10 hafta sonra Allah nasip ederse çocuğumuzu kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle baba olacağını duyurmuştu.
Haber Videosu: Ahmet Dursun baba oldu
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Allah analı babalı büyütsün yavrunuzu. vatana millete hayırlı olur inşallah.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İnşallah değil İNŞAALLAH olacak.Yayından Kaldır
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Benimde şeymaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tipe bak hizaya gel.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah iman, sağlık ve huzur versin. Tüm ailenizi kötülüklerden korusun inşaallah.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Güle güle büyütün Yavrunuzu Sevgili Kara Kartal Gözün aydın olsun .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır