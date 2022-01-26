Beşiktaş, yeni kadrosunu duyurdu! Kadroda üç yeni isim yer alıyor - Haberler
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Beşiktaş, yeni kadrosunu duyurdu! Kadroda üç yeni isim yer alıyor

Beşiktaş, yeni kadrosunu duyurdu! Kadroda üç yeni isim yer alıyor

Beşiktaş'ın espor takımı Beşiktaş Esports, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Riot Games'in taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ta mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlıların kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı.

Beşiktaş Esports, 25 Ocak tarihinde resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, "Turnuvalarda boy göstereceğimiz yeni VALORANT kadromuz karşınızda" ifadelerine yer vererek ligde mücadele edecek yeni Valorant kadrosunu duyurdu.

YENİ OYUNCU TRANSFERLERİ YAPILDI

Beşiktaş Esports'un kadrosuna üç yeni oyuncu daha katılarak aktif kadrosunu beş kişiye çıkardı. Ocak ayında toplamda 4 adet yeni transfer yapan Beşiktaş Esports, üç transferi dün gerçekleştirdi. Kadroya katılan isimler Emir "hybrid" Erol, Mert "MerSa" Saatçi ve Arda "Léu" Kerenciler oldu.

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BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANT OYUNCULARI

  • Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
  • Baransel "Baransel" Nasırcan
  • Arda "Leu" Kerenciler
  • Mert "Mersa" Saatci
  • Emir "Hybrid" Erol

Beşiktaş, yeni kadrosunu duyurdu! Kadroda üç yeni isim yer alıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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