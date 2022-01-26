Beşiktaş, yeni kadrosunu duyurdu! Kadroda üç yeni isim yer alıyor

Beşiktaş Esports, 25 Ocak tarihinde resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, "Turnuvalarda boy göstereceğimiz yeni VALORANT kadromuz karşınızda" ifadelerine yer vererek ligde mücadele edecek yeni Valorant kadrosunu duyurdu.

YENİ OYUNCU TRANSFERLERİ YAPILDI

Beşiktaş Esports'un kadrosuna üç yeni oyuncu daha katılarak aktif kadrosunu beş kişiye çıkardı. Ocak ayında toplamda 4 adet yeni transfer yapan Beşiktaş Esports, üç transferi dün gerçekleştirdi. Kadroya katılan isimler Emir "hybrid" Erol, Mert "MerSa" Saatçi ve Arda "Léu" Kerenciler oldu.

BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANT OYUNCULARI

Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ

Baransel "Baransel" Nasırcan

Arda "Leu" Kerenciler

Mert "Mersa" Saatci

Emir "Hybrid" Erol

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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