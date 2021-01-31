Beşiktaş Trabzonspor maç özeti izle | Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig, 22. haftasıyla devam ederken bugün karşı karşıya gelen takımlar Beşiktaş ile Trabzonspor oldu. Taraftarlar Beşiktaş Trabzonspor maç özeti izle, Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? gibi başlıkları aradı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı takım, 9 maçtır devam eden yenilgisizlik serisini sürdürmek ve 3 puan alarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında daha da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspormaç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş Trabzonspor maçı, Trabzonspor'un galibiyetiyle 2-1 bitti. Süper Lig'de birinci sıraya yükselen takım Fenerbahçe oldu.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny

Dakika 29: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla topu ağlara gönderdi.

Dakika 43: Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme kaleye vurdu, önce Vida ardından Montero'ya çarpan top ağlara gitti. 1-1

Dakika 62: Trabzonspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2