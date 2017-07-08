Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümüne doğru ayak bileğinden sakatlanan Ryan Babel ile Alexander Milosevic, tedbir amaçlı olarak idmana devam etmedi.



Antrenmana pas ve top kapma çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra minyatür kale maç yaptı. Futbolcuların bir kısmı minyatür kalede oynarken bir grup değişmeli olarak hücum ve baskı çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve son bölümdeki açma germe hareketleriyle sona erdi.



İdmana ülkesi Brezilya'dan henüz dönmeyen Talisca'nın yanı sıra Quaresma ve Pepe de katılmadı. Gökhan Gönül ise pas antrenmanlarının ardından kondisyoner eşliğinde bireysel çalıştı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.