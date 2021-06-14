Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği
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Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta yangın paniği 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Beşiktaş'ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Beşiktaş'ta yangın paniği

2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 9.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binadaki vatandaşları ve etraftakilerin paniklemesine neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü.

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği
Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği
Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği
Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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