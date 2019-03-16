Beşiktaş'ta Sabah Saatlerinde Silah Sesleri

Beşiktaş Nispetiye caddesinde sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araçtan havaya kurşun sıkıldı. Kurşunlardan biri iş yerinin klimasına isabet ederken, caddede 6 tane boş kovan bulundu.

Olay, 05.20 sularında Beşiktaş Levent Mahallesi Nispetiye Caddesi ile Sülün Sokağın kesiştiği mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen beyaz bir araçtan 6 el ateş edildi. Ateş edilmesi üzerine araç, olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan bir tanesinin yolun karşısında bulunan bir iş yerinin klimasına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından boş kovanlar incelenmek üzere merkeze götürüldü.

Polis ekipleri, kurşunların sıkıldığı aracın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA