Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı



BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza Barbaros Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı- Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul