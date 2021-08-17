Beşiktaş'ta olası İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi
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Beşiktaş'ta olası İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Beşiktaş'ta olası İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediyesi, Toplumsal Afet Platformu, AKOM, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, BJK ve İZEV iş birliğiyle olası İstanbul Depremi için geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen tatbikatta afetzedeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak acil müdahaleleri yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ağustos depreminin 22.yıl dönümünde kaybettiğimiz bütün yurttaşları anarken, ülke olarak depreme hazırlık için seferber olunması gerektiğini vurguladı.

Olası İstanbul Depremi'ne dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak adına 17 Ağustos depreminin 22.yıl dönümünde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler hemen olay yerine giderek enkaz altında kalan yaralıları çıkardı. Gerçeği aratmayan arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında mahsur kalanlar büyük bir titizle çıkarılarak sahra hastanesi olarak planlanan Vodafone Park Stadyumu önüne getirildi. Burada afetzedelere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Ekipler daha sonra Dolmabahçe'ye geçerek burada yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Rıza Akpolat: Depreme hazırlık için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk

Konu hakkında bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları ifade etti:

"Bilim insanlarının uyarıları ve yaşanan büyük acılar ülkemizin, kentimizin bir deprem gerçeğini olduğunu bize söylüyor. Buna rağmen gereğini yapmamak kabul edilemez. Bu yüzden biz Beşiktaşımızı depreme hazırlamak için mücadele ediyoruz. Yaptığımız tatbikat bunun göstergesidir. Depreme hazırlık için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bu müdürlük kenti depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ı depreme dayanıklı hale getireceğiz. Yapıların güçlendirilmesi, yenilmesi süreciyle birlikte hakkımızı da sürekli bilgilendiriyor ve uyarıyoruz. Bu çabamızı sürekli bir biçimde sürdüreceğiz"

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin de yapılan koordineli tatbikatın önlem açısından çok önemli olduğunu belirterek 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine de sabır diledi.Şahin son olarak tedbirlerin hızlıca alınması gerektiğini vurgularken Beşiktaş Belediyesi'yle tatbikatı gerçekleştiren paydaşlara teşekkür etti.

"AMAÇ; ORTAK HAREKET KABİLİYETİ KAZANDIRMAK"

Tatbikat sonrası açıklama yapan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak,ortak hareket etmenin önemine değinerek şunları ifade etti;

"Bugün burada bulunan farklı birimlerin de kendi aralarında bir koordinasyon ve iş birliği sürecini yaşatarak ortak hareket edebilme kabiliyetini kazandırmayı amaçladık. Bu konudaki eksiklerimizi tespit edip bunları masaya yatıracağız."

Toplumsal Afet Platformu Koordinatörü Rezzak El Elazat ise koordinasyonun önemine değinerek;

''Burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyelerimizle iç içe olan ve birçok unsur hep birlikte afet üretim merkezi oluşturduk. Alanda, ihbar neticesinde beklenen İstanbul depremini simüle ettik. Burada enkazdaki yaralılara, afetzedelere ulaşıldı. Beşiktaş Belediyemizin, itfaiyemizin ve AKOM'un destekleriyle afetzedeler kurtarıldı. Kurtarılma sonrası afet üretim merkezimizden gerekli sağlık organizasyonu yapıldı'' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

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