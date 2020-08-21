BEŞİKTAŞ'TA İKİ SOKAKTA YOL ÇÖKTÜ; İKİ EVİ SU BASTI
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BEŞİKTAŞ'TA İKİ SOKAKTA YOL ÇÖKTÜ; İKİ EVİ SU BASTI

BEŞİKTAŞ'ta yağmur suyu kanalının tıkanması nedeniyle 2 evi su bastı.

21.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:10

BEŞİKTAŞ'ta yağmur suyu kanalının tıkanması nedeniyle 2 evi su bastı. Suyu kendi imkanlarıyla tahliye eden ev sakinleri, bu tür baskınların sık sık yaşandığını belirterek çözüm istedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmurun ardından Balmumcu Mahallesi'ndeki iki sokakta, yağmur suyu kanalı kapaklarının bulunduğu alanlarda çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç çukura düşerek hasar gördü. Aracın kaldırılmasının ardından her iki sokağa şerit çekilerek, araç trafiğine kapatıldı.

Çökmenin ardından tıkanan kanalda biriken su nedeniyle yan yana bulunan iki binanın bodrum katlarındaki iki daireyi su bastı. Haber vermelerine rağmen itfaiye ve belediye ekiplerinin yardıma gelmediğini iddia eden ev sakinleri, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. İki ay önce de aynı yerde yol çöktüğünü belirten ev sakinleri, bu tür baskınların önlenebilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"YAVRUMUN ACISI BİTMEDEN BU BAŞLADI"

Evi sular altında kalan Pakize Gülten, "Sabah 6'da gök gürlemesiyle birlikte yağmur yağmaya başladı. Ama bir anda nasıl doldu anlamadım. Her yerimiz ıslandı, sular evin içine doldu. Benim bir yere gidecek gücüm yok. Her şeyimiz ıslandı. Zaten bir yıl önce yavrumu kaybettim. Onun acısı bitmeden bu başladı. Bunun bir çaresine bakılsın. Benim yapacak durumum yok. Benim eşya alacak durumum dahi yok. Her şeylerin içlerine su doldu, her şeyim ıslandı. İki ay önce yine su bastı. Geçen sefer makinelerim bozulmuştu, yaptırdım. Şimdi su doldu yine bozuldu. Yetkililer geliyor, bakıyor, gidiyorlar" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ SOKAKTA YOL ÇÖKTÜ; İKİ EVİ SU BASTI

Kaynak: DHA

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