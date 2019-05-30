Beşiktaş'ta Dorock XL çalışanlarını darp eden Şahin Şeker serbest bırakıldı
Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli polise verdiği ilk ifadede, "Ani öfke patlamaları yaşıyorum, pişmanım" dedi
Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yerinde Gaye Akıl ile Enver D. isimli çalışanları darbetttiğini gösteren iş yeri kamera kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine şüpheli Şahin Şeker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com