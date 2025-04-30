3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın kim?

Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında, araçtaki çakar sistemi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmada görevli olup olmadığı sorulan sürücü kadın, aracın tahsisli olduğunu söyledi. Peki, Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın kim?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde trafikte bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında 'çakar' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın kim?

BEŞİKTAŞ'TA ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN KADIN KİM?

Görüntülerde motokuryenin, aracında çakar bulunan kadın sürücüye "Hanımefendi görevli misiniz? Şu an görev emriniz var mı?" diye sorduğu duyuluyor. Sürücü ise "Tahsisli araç" yanıtını veriyor.

Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

ÇAKARLI ARAÇLARI KİMLER KULLANABİLİR?

2918 sayılı kanunun 71. maddesine göre sadece Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve üst düzey devlet görevlileri çakar kullanabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.