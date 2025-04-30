İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde trafikte bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında 'çakar' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın kim?

BEŞİKTAŞ'TA ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN KADIN KİM?

Görüntülerde motokuryenin, aracında çakar bulunan kadın sürücüye "Hanımefendi görevli misiniz? Şu an görev emriniz var mı?" diye sorduğu duyuluyor. Sürücü ise "Tahsisli araç" yanıtını veriyor.

Beşiktaş'ta çakarlı araç kullanan kadın hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

ÇAKARLI ARAÇLARI KİMLER KULLANABİLİR?

2918 sayılı kanunun 71. maddesine göre sadece Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve üst düzey devlet görevlileri çakar kullanabilir.