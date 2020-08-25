Beşiktaş sokakları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü öncesi, ilçenin cadde ve sokaklarını kutlama mesajlarıyla donattı.

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü öncesi, ilçenin cadde ve sokaklarını kutlama mesajlarıyla donattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, pandeminin etkisinde kalmasından dolayı kutlamaları coşkulu hale getirmek isteyen Beşiktaş Belediyesi, Zafer Bayramı için tüm ilçeyi Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donattı. İşlek cadde ve sokaklarda bulunan billboardlarda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı ile Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekildi. Zafer Bayramı'nın kutlama etkinlikleri kapsamında 29-30 Mayıs günlerinde Beşiktaş'ın tüm mahallelerinde mobil anons araçlarında marşlar eşliğinde kutlama anonsları yapılacak, evlere bayrak, maske ve dezenfektandan oluşan binlerce set dağıtılacak. Yine aynı günlerde Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Açık Hava Zafer Sergisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. 30 Ağustos sabahı ise resmi törenler düzenlenecek. Ayrıca sahne sanatlarıyla devam eden 'Beşiktaş İyileşecek' etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos akşamı saat 21.00'da Zafer Bayramı'na özel Metin Uca'nın 'Dilinizi Eşek Arısı Soksun' adlı tek kişilik gösterisi, sosyal mesafe kuralına uygun olarak Sanatçılar Parkı'nda izleyicilerle buluşacak.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "30 Ağustos, tarihimizdeki en önemli dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde elde ettiğimiz şanlı zaferin 98'inci yıldönümünü kutluyoruz. Bu yıl, salgınla mücadele gereği Zafer Bayramı'nda sokaklarda ve meydanlarda buluşamayacağız. Ama bu durum, bayramımızı sevinçle kutlamamıza engel değil. Gelin, balkonlarımızı bayraklarla donatalım, zaferi Beşiktaş'ta doyasıya yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA