Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı
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Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

27.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:45
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı

, teknik direktörülük için ile prensip anlaşmasına vardı.

ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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