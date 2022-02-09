Beşiktaş, kadrosundan bir isme veda etti

Aralık 2021'de takıma katılan Güney Koreli League of Legends oyuncusu Cho Se-hee'nin yaklaşık bir aylık sürecinden sonra Beşiktaş ile karşılıklı yollarını ayırma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDAN BİR OYUNCUYA VEDA ETTİ

Beşiktaş Esports'un League of Legends kadrosunda mücadele eden Güney Koreli oyuncu Cho Se-hee'nin Beşiktaş ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş Esports'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "League of Legends Takımı oyuncumuz Cho "Motive" Se-Hee ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık." sözlerine yer verdi ve oyuncuya teşekkür etti.

AYRILIK NEDENİ BİLİNMİYOR

1 Ocak tarihinde Beşiktaş Esports'un League of Legends 2022 Kış Mevsimi kadrosunda yerini alan Motive kullanıcı adlı Güney Koreli oyuncunun ayrılık nedeni aktarılmadı.