Beşiktaş'ın simgelerinden "Özgürlük Anıtı" kaldırılıyor
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Beşiktaş'ın simgelerinden "Özgürlük Anıtı" kaldırılıyor

Beşiktaş'ın simgelerinden biri haline gelen 'Özgürlük Anıtı'nın, metro çalışmasında zarar görmesinin ardından kaldırılmasına başlandı.

Beşiktaş'ın simgelerinden 'Özgürlük Anıtı' kaldırılıyor
16.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:58

Beşiktaş'ın simgelerinden biri haline gelen 'Özgürlük Anıtı'nın, metro çalışmasında zarar görmesinin ardından kaldırılmasına başlandı. Anıtın kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen "Özgürlük Anıtı" yapımı devam eden Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Hadımköy metro çalışmaları sırasında zeminde meydana gelen kaymadan dolayı zarar gördü. 1999 yılında inşa edilen anıt, bulunduğu yerde metro istasyonu yapılacağı için dün itibarıyla kaldırılmaya başlandı. 35 metre uzunluğundaki anıtın önce iki büyük parçası sökülmesinin ardından kalan kısmın kaldırma çalışmalarına devam edildi. Beşiktaş'ın simgelerinden biri haline gelen 'Özgürlük Anıtı'nın yıkım çalışmalarının yarın sona ereceği ve parçalarının kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, 1999'da yılında inşa edilen 35 metre uzunluğundaki "Özgürlük Anıtı"nın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

(İHA)

Beşiktaş'ın simgelerinden 'Özgürlük Anıtı' kaldırılıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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