Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş- Göztepe maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e yenilgisi sonucu bu hafta Göztepe'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!