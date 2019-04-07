Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü

İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.

Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Araçlar sahipleri tarafından çekildi.

Duvarın çökme sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA