Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü
İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.
İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.
Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
Araçlar sahipleri tarafından çekildi.
Duvarın çökme sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA