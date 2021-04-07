Beşiktaş Alanyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler!
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Beşiktaş Alanyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler!

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Beşiktaş Alanyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler!

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

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Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR'da ise Serkan Ok olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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