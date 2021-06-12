Besicilerin zorlu koyun kırkma mesaisi başladı

Besicilerin zorlu koyun kırkma mesaisi başladı Kırkılan koyunlar havadan görüntülendi Iğdır'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler yaylada bulunan küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmaya başladı.

Besicilerin zorlu koyun kırkma mesaisi başladı

Kırkılan koyunlar havadan görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler yaylada bulunan küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmaya başladı.

Iğdır Merkez Elmagöl Köyü yaylalarında bulunan besiciler, sıcaklığın artmasıyla küçükbaş hayvanlarını hastalıklardan korumak için kırkmaya başladı. Doğu Anadolu'nun Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır'da havaların ısınması ile birlikte besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkıp yaz aylarına hazırlamaya ve bakımlarını yapmaya başladı. Her yıl Haziran ayının başından başlayıp ay sonuna kadar devam eden kırkma işi, hayvanların gelişmesi ve verimliğinin artması için yapıldığı belirtildi.

Besiciler, Şu an kısır koyunları kırktıklarını, yaklaşık bir ay sonrada anaç koyun ve kuzuları kırkmaya başlayacaklarını belirttiler. Hayvanların kırkılmasında ki amacın, hayvanların gelişmesi, sağlıklı olması, verimliğinin artması ve üzerlerinde bulunan kenelerin temizlenmesini sağlamak olduğu öğrenildi.

Koyun kırkma işleminin havadan görüntülenmesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç