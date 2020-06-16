Beş Milyoncuk Borç Verir Misin film konusu nedir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları kimler? Türk filmi Beş Milyoncuk Borç Verir Misin!
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Beş Milyoncuk Borç Verir Misin film konusu nedir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları kimler? Türk filmi Beş Milyoncuk Borç Verir Misin!

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Perihan Savaş gibi usta oyuncuların baş rollerinde oynadığı Yeşilçam komedi filmi Beş Milyoncuk Borç Verir Misin hakkında merak edilenler haberimizde.

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin film konusu nedir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları kimler? Türk filmi Beş Milyoncuk Borç Verir Misin!
16.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:28

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin adlı Türk yapımı neşe dolu film baş rollerinde Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Perihan Savaş gibi büyük oyuncuların oynadığı ve çok beğenilen filmlerden. Yeşilçam'ın neşe dolu filmlerinden olan Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki arkadaştır. Ayrıca yanlarında sürekli sarhoş gezen arkadaşları Nuri de bulunmaktadır.

Zeki ile Metin bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara çıkar. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri bir eskiciye satmıştır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşer.

Konusu : Filmde, beş milyon lira ikramiye çıkan piyango biletini kaybeden iki arkadaşın maceraları anlatılır. Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki arkadaştır. Ayrıca yanlarında sürekli sarhoş gezen arkadaşları Nuri de bulunmaktadır. Zeki ile Metin bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara çıkar. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri bir eskiciye satmıştır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşer.

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin film konusu nedir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları kimler? Türk filmi Beş Milyoncuk Borç Verir Misin!
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN

BEŞ MİLYONCUK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Önen,

Doğan Bavli

Selim Naşit

Kemal Ergüvenç

Gülen Kıpçak

Zeki Sezer

Remziye Fırtına

Coşkun Göğen

Ajlan Aktuğ

Faik Coşkun

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