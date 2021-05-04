Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü

Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk olan Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti.