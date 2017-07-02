Berrak Tüzünataç Tacizcilere "Şortumu Giydim Gelin" Diyerek Gözdağı Verdi

Oyuncu Berrak Tüzünataç şort giyen kadınları taciz edenlere şöyle seslendi: 2.5 yıldır kickbox yapıyorum. Yazın şort giyiyorum. Bu tür yaratıkları bekliyorum. Biraz ağız burun düzeltelim.

KİCKBOCK YAPTIĞINI VURGULADI

Her geçen gün bir başka kadına yönelik taciz olaylarının yaşanmasına sosyal medya hesabından isyan eden oyuncu Berrak Tüzünataç "Bu tur yaratiıklari bekliyorum. 2,5 yıldır kickbox yapıyorum ve yazları genelde şort giyiyorum" dedi. Tüzünataç, kişisel Twitter hesabından FKF'li Kadınlar'ın Eminönü'ndeki taciz olayını duyurduğu videoyu paylaştı.

İşte Berrak Tüzünataç'ın o paylaşımı: