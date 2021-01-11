Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti
Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirecek. Tüzünataç, yine aynı yazıyı yazdırıp bu kez çırılçıplak kameranın karşısına geçti.
Ünlü model Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından vücudunun tamamen boyandığı ve çırılçıplak olduğu fotoğrafı paylaştı.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI
Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı pozların altına, "Özgürlüğün doğuşu" notunu düştü. Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı pozlar kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
SANATSAL BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Tüzünataç, daha önce pozların herhangi bir iş için çekilmediğini tamamıyla sanatsal çalışma olduğunu söylemişti.
İşte Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı o kareler;