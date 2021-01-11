Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti

Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirecek. Tüzünataç, yine aynı yazıyı yazdırıp bu kez çırılçıplak kameranın karşısına geçti.