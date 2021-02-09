Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi
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Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi

09.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:31
Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi

Exxen adlı dijital platformda yayınlanan "Astrolojik Şifreler" programına konuk olan Tüzünataç, "Çok tombul bir çocuktum. Sonra hızla kilo verdim. Kilo vermemde baba tarafımın şekilciliğinin etkisi oldu.

Exxen adlı dijital platformda yayınlanan "Astrolojik Şifreler" programına konuk olan Tüzünataç, "Çok tombul bir çocuktum. Sonra hızla kilo verdim. Kilo vermemde baba tarafımın şekilciliğinin etkisi oldu. '1 kilo daha alırsan şöyle olur' derlerdi" diye konuştu. Bedenine verdiği önemi ise ünlü oyuncu şöyle ifade etti: "Bedenim benim için çok önemli. Ona gözüm gibi bakıyorum. 2013'ten beri glütensiz besleniyorum, abur cubur yemiyorum."

Düzenli olarak yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç ekranların en fit isimlerinden...

Sağlıklı yaşamın sırrını verdi!

Tüzünataç katıldığı bir programda formunu nasıl koruduğunu anlatmıştı: "Her gün spora gitmesem de haftada 5 gün yapıyorum. Pilates öncesi kardiyo çalışıyorum, 3-4 gün yoga yapıyorum. Güne yemekle başlayan biri değilim ama kahvaltıyı çok seviyorum. Güne önce sporla başlayıp sonra yemek yiyorum. Glütensiz besleniyorum sağlık sorunumdan dolayı. Ne yediğimi bilmeye özen gösteriyorum, içinde ne var onlara bakıyorum. Yemek konusunda katı değilim."

Kaynak: Hürriyet

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