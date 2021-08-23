Berrak Tüzünataç'tan şok eden porno itirafı!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, katıldığı Youtube programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tüzünataç, "Porno izler misin?" sorusuna flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Bir süredrir Çeşme'de tatil yapan Berrak Tüzünataç (36), "Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen" adlı programa konuk oldu.

Güzel oyuncu kendisine sorulan sorulara verdiği samimi yanıtlarla dikkat çekti. Berrak Tüzünataç hiç yasaklı bir yerde cinsel ilişkiye girip girmediği sorulunca ünlü olmanın bu isteğin önüne geçtiğini söyledi.

"EROTİK FİLM SEVİYORUM"

Berrak Tüzünataç "Porno izler misin?" sorusuna ise "Ben gerçekten porno sevmiyorum. Daha çok erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi.

Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını hatırlatan Berrak Tüzünataç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok."

Berrak Tüzünataç, son olarak meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu'nun birlikteliği yalnzıca 2 ay sürmüştü.

Kaynak: Snob Magazin