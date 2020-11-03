Berrak Deniz: Korona'dan tek etkilenmeyen sektör emlak ve gayrimenkul sektörü

Gayrimenkul uzmanı Berrak Deniz, yeni süreçte Türkiye'nin emlak alışkanlıklarında ne gibi yeniliklerin olduğu ve uluslararası yatırımcıların nelere dikkat ettiğini anlattı.

Berrak Deniz, "Emlak ve gayrimenkul sektörü olarak, geçtiğimiz ay faizlerdeki düşüş oranından dolayı, Türk vatandaşlarına yapılan emlak ve gayrimenkul satışları, bu ayda kapıların açılması nedeniyle yurtdışından gelen misafirlerden de patlama yarattı. Pandemi döneminde bile tüm sektörler durmuşken, daire satışları hep devam etti. Ülkemizde 250 bin dolara vatandaşlık veriliyor ve bundan dolayı, Arap ve İran vatandaşları çok rağbet gösterirken, Avrupalı'lardan da çok rağbet görmeye başladık. Biliyoruz ki ülkemiz dünyada covid 19 salgınında sağlık açısından en başarılı ülkelerin başında geliyor. Bu sebeple birlikte, ülkemizin kapıların'ın açılmasıyla emlak satışı yabancı müşterilerden dolayı artmış durumda. Sadece Arap ülkelerinin ve İran'ın dışında tüm Avrupa ülkelerinin ülkemizden vatandaşlık almak için daire satışlarına çok fazla rağbet göstermekte. Sadece daire satışı değil, gelen turistlerin artık burayı yaşam alanı olarak görmesinden dolayı otel, bina, arsa satışları da artmış durumda.Eskiden, gün içerisinde en çok kiralık servisi verirken, şu anda kiralıklar yavaşlamış, satılıklar artmış durumdadır. Bazı inşaat firmaları 0 peşinatla kira öder gibi daire satışlarına başladığından beri kiralıklara eski rağbet yok. İnsanlar kira öder gibi daire sahibi olabildiğinden dolayı, satışlar 2 misli artmış durumda. Bu hem Türk vatandaşları için hem yabancılar için geçerli. Ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü covid 19 salgınından hiç darbe almadığı gibi tam tersi satışları arttırdı." diye ifade etti.