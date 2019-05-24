Berlusconi için Antimafya Komisyonu'ndan 'elverişsizdir' kararı: AP adayı olmaya uygun değil
İtalya Parlamentosu Antimafya Komisyonu, Avrupa Parlamentosu seçimlerine 3 gün kala 5 aday için 'elverişsizlik' kararı açıkladı. Söz konusu adaylar arasında hakkında yolsuzluk davaları süren eski başbakan Silvio Berlusconi de bulunuyor.
İtalya Parlamentosu Antimafya Komisyonu, aralarında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin bulunduğu 5 Avrupa Parlamentosu (AP)adayı için 'elverişsizlik' kararı açıkladı.
Antimafya Komisyonu, Meclis tarafından gönderilen 12 kişilik listeyi inceleyerek, haklarındaki kesinleşmiş hükümler ve süregelen davalar nedeniyle 'elverişsiz' bulduğu 5 adayı bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com