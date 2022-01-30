Berlin ezan vakitleri! Almanya'da yaşayan başta gurbetçi Türk vatandaşlarımız olmak üzere Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Berlin sabah namazı saat kaçta? Berlin öğle namazı saat kaçta? soruların yanıtı merak edilmekte. Ayrıca, Berlin ikindi namazı saat kaçta? Berlin akşam namazı saat kaçta? ve Berlin yatsı namazı saat kaçta? İşte Berlin namaz vakitleri: Berlin sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta? Berlin ezan vakitleri! Haberimizde...

BERLİN NAMAZ VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Berlin 30 Ocak Pazar namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:53

Güneş: 07:45

Öğle: 12:25

İkindi: 14:28

Akşam: 16:54

Yatsı: 18:14

Berlin 31 Ocak Pazartesi namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:52

Güneş: 07:43

Öğle: 12:25

İkindi: 14:29

Akşam: 16:56

Yatsı: 18:16

Berlin 1 Şubat Salı namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:50

Güneş: 07:42

Öğle: 12:25

İkindi: 14:31

Akşam: 16:58

Yatsı: 18:18

Berlin 2 Şubat Çarşamba namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:49

Güneş: 07:40

Öğle: 12:25

İkindi: 14:32

Akşam: 17:00

Yatsı: 18:20

Berlin 3 Şubat Perşembe namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:48

Güneş: 07:39

Öğle: 12:25

İkindi: 14:34

Akşam: 17:02

Yatsı: 18:22

Berlin 4 Şubat Cuma namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:46

Güneş: 07:37

Öğle: 12:25

İkindi: 14:35

Akşam: 17:04

Yatsı: 18:26

Berlin 5 Şubat Cumartesi namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 05:45

Güneş: 07:35

Öğle: 12:25

İkindi: 14:37

Akşam: 17:06

Yatsı: 18:26

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