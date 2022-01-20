Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim? Berlin Kaplanı filmi konusu, oyuncuları ve Berlin Kaplanı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Berlin Kaplanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Berlin Kaplanı konusu, özeti ve Berlin Kaplanı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Berlin Kaplanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Berlin Kaplanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Berlin Kaplanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Berlin Kaplanı konusu nedir, Berlin Kaplanı oyuncuları kimler ve Berlin Kaplanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayhan Kaplan Berlin'de yaşayan, geçimini boksörlük ve bodyguardlık yaparak sağlayan bir Türk vatandaşıdır. Ayhan ve antrenörü Cemal için işler pek yolunda gitmemektedir. İkisi de artık hayattan bir mucize beklemektedir. Filmimiz olası bir mucize ihtimalini anlatmaktadır.

BERLİN KAPLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2012 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

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